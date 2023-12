Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il Tsn di Bologna ospita il Campionato d’inverno di tiro a segno.

È l’ultimo appuntamento dell’anno preolimpico: è comprensibile l’interesse che avvolge il Campionato d’inverno di tiro a segno, in programma a Bologna nel lungo fine settimana che s’apre per l’Immacolata.

Come per le qualificazioni, anche le finali di carabina e pistola ad aria compressa 10 metri saranno differenziate per categorie: iscritti alle sezioni Tsn, appartenenti ai gruppi sportivi militari e tiratori paralimpici (42 su 169 totali) gareggeranno divisi. Le sezioni potranno inoltre concorrere per il titolo di campione d’inverno mixed team in entrambe le specialità.

Gli orari delle finali

Venerdì 8 dicembre

16.00 Gruppi sportivi militari C10

Gruppi sportivi militari C10 17.15 Gruppi sportivi militari P10

Sabato 9 dicembre

13.30 Carabina para R3-R5

Carabina para R3-R5 14.30 Pistola para P1-P2

Pistola para P1-P2 16.15 Mixed team Tsn C10

Mixed team Tsn C10 17.30 Mixed team Tsn P10

Domenica 10 dicembre

12.45 Individuali Tsn C10

Individuali Tsn C10 13.45 Individuali Tsn P10

