Browning Maxus 2 Ultimate Composite, un nuovo fucile da collezione

Incisione sulla bascula e calcio in materiale composito, il Maxus 2 Ultimate Composite è il nuovo fucile da collezione di Browning.

L’incisione con foglie d’acanto sulla bascula in alluminio e il calcio a pistola (e l’astina) in materiale composito tratteggiano il profilo del Maxus 2 Ultimate Composite, il nuovo fucile da collezione di Browning; grazie al set di distanziatori in dotazione, il calcio è inoltre completamente regolabile. Semiautomatico calibro 12 in edizione limitata, il Browning Maxus 2 Ultimate Composite si sviluppa lungo una canna brunita Back bored vector pro da 711 o 762 millimetri; il peso oscilla tra i 3.200 e i 3.250 grammi. Doppia versione per il caricatore, da 2+1 o 4+1 colpi.

Browning ha scelto di dotare l’arma di una bindella superiore da 6 millimetri e di un mirino in fibra ottica; maggiorato il ponticello. Già conosciuta su altre armi Browning, la particolare struttura del calciolo serve a potenziare l’assorbimento del rinculo. Della dotazione fanno parte cinque strozzatori (full; ¾ im, ½ mod; ¼ ic; cilindrico). Il prezzo al pubblico e il numero di esemplari disponibili non sono stati ancora ufficializzati.

Leggi le notizie sulle armi, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri le novità dell’Annuario Armi 2022, in edicola già da qualche settimana.