Taurus G3xl, la nuova pistola ibrida da difesa

Carrello full size e fusto compatto: ecco la Taurus G3xl, pistola ibrida da difesa calibro 9×19.

È l’opposto della G3x, crossover con carrello compatto e fusto full size: la G3xl che Taurus battezza come pistola ibrida da difesa abbina infatti carrello full size (da 102 millimetri la canna) a fusto e impugnatura di dimensioni ridotte. L’obiettivo è potenziare la velocità alla bocca e l’accuratezza del colpo senza perdere niente in maneggevolezza ed ergonomia; per dimensioni e soprattutto peso complessivo, rispettivamente 185 millimetri e 690 grammi, la G3xl risponde infatti alle esigenze del porto occulto.

Pistola 9 mm Luger (arriverà così anche in Italia?) in azione singola con capacità di restrike, la Taurus G3xl è dotata di sicura manuale, al percussore e al grilletto cui si aggiunge l’indicatore di colpo in canna. Sul carrello in lega d’acciaio Taurus ha spalmato una finitura nera opaca Tenifer; trattamento Teflon invece sui comandi; il fusto è ovviamente in polimero. Dal reset corto, il grilletto (peso di sgancio 2.720 grammi) favorisce il doppiaggio del colpo; si possono impiegare caricatori da 10 o 12 colpi. Della dotazione fanno parte mira frontale fissa (punto bianco) e tacca di mira regolabile in deriva. 343 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

