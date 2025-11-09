Dopo le prime dieci finali c’è la Cina in testa al medagliere del mondiale Issf di tiro a segno.
Tanta Cina, abbastanza Germania, un po’ di Francia (Bessaguet, immenso), niente Italia: è semplice la didascalia che riassume i risultati delle prime dieci finali del mondiale Issf di tiro a segno in corso in questi giorni (andrà avanti per tutta la settimana) al Cairo, in Egitto.
I campioni
Carabina 10 metri
- Uomini: Maximilian Dallinger (Ger – 252,0)
- Donne: Hyojin Ban (Kor – 255.0)
- Squadra maschile: Cina (Wang H.-Sheng-Wang Y. – 1.898,4)
- Squadra femminile: Cina (Han-Wang Z.-Peng – 1.901,7)
- Mixed team: Cina (Wang Z.-Sheng – 17)
Pistola rapida 25 metri
- Uomini: Clement Bessaguet (Fra – 31)
- Squadra maschile: Germania (Mueller-Geis-Peter – 1.748-56x)
Pistola 50 metri
- Uomini: Ravinder Singh (Ind – 569-12x)
- Donne: Yao Qianxun (Chn – 550-8x)
- Squadra maschile: Corea del Sud (Kim-So-Bae – 1.648-29x)
Il medagliere
- Cina: 8 (4 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
- Corea del Sud: 5 (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
- Germania: 3 (2 ori, 1 argento)
- India: 5 (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi)
- Francia: 1 (1 oro)
- Azerbaigian: 1 (1 argento)
- Svezia: 1 (1 argento)
- Ucraina: 2 (2 bronzi)
