I risultati delle prime dieci finali del mondiale Issf di tiro a segno

Di
ArmiMagazine.it
-
I risultati delle prime dieci finali del mondiale Issf di tiro a segno
© Dmitri T / shutterstock

Dopo le prime dieci finali c’è la Cina in testa al medagliere del mondiale Issf di tiro a segno.

Tanta Cina, abbastanza Germania, un po’ di Francia (Bessaguet, immenso), niente Italia: è semplice la didascalia che riassume i risultati delle prime dieci finali del mondiale Issf di tiro a segno in corso in questi giorni (andrà avanti per tutta la settimana) al Cairo, in Egitto.

I campioni

Carabina 10 metri

  • Uomini: Maximilian Dallinger (Ger – 252,0)
  • Donne: Hyojin Ban (Kor – 255.0)
  • Squadra maschile: Cina (Wang H.-Sheng-Wang Y. – 1.898,4)
  • Squadra femminile: Cina (Han-Wang Z.-Peng – 1.901,7)
  • Mixed team: Cina (Wang Z.-Sheng – 17)

Pistola rapida 25 metri

  • Uomini: Clement Bessaguet (Fra – 31)
  • Squadra maschile: Germania (Mueller-Geis-Peter – 1.748-56x)

Pistola 50 metri

  • Uomini: Ravinder Singh (Ind – 569-12x)
  • Donne: Yao Qianxun (Chn – 550-8x)
  • Squadra maschile: Corea del Sud (Kim-So-Bae – 1.648-29x)

Il medagliere

  • Cina: 8 (4 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
  • Corea del Sud: 5 (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
  • Germania: 3 (2 ori, 1 argento)
  • India: 5 (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi)
  • Francia: 1 (1 oro)
  • Azerbaigian: 1 (1 argento)
  • Svezia: 1 (1 argento)
  • Ucraina: 2 (2 bronzi)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE