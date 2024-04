Cabot Guns Sherlock Holmes, una 1911 in giallo

La Cabot Guns ha dedicato a Sherlock Holmes una pistola 1911 realizzata in un solo esemplare.

Talvolta si dice che alcuni personaggi di fantasia sembrano essere esistiti davvero: il più noto è forse Sherlock Holmes cui la Cabot Guns dedica una pistola speciale, una 1911 realizzata in un unico esemplare e che all’acquirente (si parla di experiential firearm) regala, si fa per dire, in aggiunta una caccia al tesoro lungo le vie di Parigi; l’organizza Les Ateliers Victor, cui la Cabot Guns ha affidato la realizzazione del baule da viaggio in cui riporre l’arma (rivestito in pelle color rosso intenso, sfoggia dei dettagli particolarissimi: le incisioni sulle serrature raffigurano la facciata del 221B di Baker Street; e insieme ai caricatori vi trovano posto una lente d’ingrandimento e una siringa, l’attrezzo più noto e il simbolo del vizio più noto di Sherlock Holmes).

1 di 10

Sulla parte superiore del carrello della pistola è incisa a mano la partitura del concerto per violino di Mendelssohn; insieme alla mappa della Londra vittoriana, Scotland Yard, la chiesa di San Matteo e Baker Street in evidenza, sui due lati si riconoscono i volti (immaginari, ma anche per loro vale lo stesso che si diceva in apertura) degli alleati e dei principali avversari di Holmes.

A loro sono dedicate anche le guancette, la destra al mastino dei Baskerville, la sinistra al professor Moriarty e alla battaglia in prossimità delle cascate del Reichenbach raccontata da Arthur Conan Doyle in “L’ultima avventura” (The final problem).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.