Caccia Village 2023, a Bastia Umbra protagonista anche il tiro in poligono

Apre oggi i battenti (e chiuderà domenica 14 maggio), a Bastia umbra (Pg), l’edizione 2023 di Caccia Village, la fiera dedicata alla caccia e al tiro.

Umbriafiere, a Bastia umbra (Pg), ospita in cinque padiglioni su 30mila metri espositivi le novità 2023 di oltre 240 espositori internazionali tra aziende armiere, produttori di munizioni, distributori, armerie, agenzie per il turismo venatorio, abbigliamento, calzature e ottiche (qui l’elenco completo degli espositori).

Le prove di tiro

Caccia Village è l’occasione per toccare con mano la nuova Sako 90 presentata due giorni fa. Non solo: sabato e domenica sarà possibile provarla sulle linee del vicino campo di tiro di Piancardato (Pg), insieme ad altri modelli come la Beretta Brx1; a disposizione ci sono cinque linee a bersaglio fisso a 100 e 200 metri, e due linee di cinghiale corrente. Per i visitatori è stato organizzato un servizio di trasporto navette andata e ritorno con la fiera.

Gli appassionati di canna liscia, invece, potranno mettere alla prova i nuovi fucili sui campi di tiro a volo adiacenti alla fiera.

Per il resto sono in programma tantissimi eventi, corsi e spettacoli che non mancheranno di entusiasmare i partecipanti (lo scorso anno sono stati 33mila).

A Caccia Village 2023 è presente l’editore di Armi Magazine, Editoriale C&C, con le testate dedicata all’attività venatoria, in primis Caccia Magazine, con il nuovo numero di giugno 2023 a disposizione dei visitatori. Allo stand, inoltre, sarà presente anche il team del performer Raniero Testa, che incontrerà i fan sabato e domenica, alle ore 10.

Informazioni utili per visitare Caccia Village 2023

Caccia Village si svolge al centro fieristico di Bastia Umbra (PG) da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023.

Orari: venerdì ore 15/19 – sabato e domenica: 9/18). Il parcheggio in zona è gratuito, qui le informazioni per raggiungere la fiera.

Il costo d’ingresso è di 15 euro. Per i bambini al di sotto di 14 anni l’ingresso è gratuito.