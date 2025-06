Marco Lisei (Fratelli d’Italia) non esclude interventi sulla legittima difesa

Intervistato da Today dopo un fatto di cronaca in provincia di Salerno, Riccardo Lisei (Fratelli d’Italia) non esclude nuovi interventi sulla legittima difesa.

«Nonostante le modifiche legislative» introdotte negli ultimi anni, «la legittima difesa è ancora compressa dall’orientamento di una certa magistratura», che «non s’immedesima in chi si trova di fronte un estraneo in casa»: pertanto in un’intervista rilasciata a Riccardo Pieroni di Today dopo un fatto di cronaca a Centola, in provincia di Salerno («un uomo ha fatto fuoco con un fucile dopo aver sorpreso tre ladri nella sua abitazione; uno dei tre è rimasto ferito gravemente»), Riccardo Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali al Senato, non esclude un nuovo intervento nel corso di questa legislatura.

Il punto più delicato è un principio cardine ribadito dalla Cassazione, che cioè il ricorso alla forza che possa provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo è legittimo solo se è assolutamente necessario ad assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale.

Nota Lisei che «se un soggetto si introduce in un’abitazione mette a rischio non solo le cose, ma anche chi ci vive; e non si può pretendere che il proprietario prima di difendersi faccia una cernita giurisprudenziale».

