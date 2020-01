Calendario 2020 delle gare di tiro a volo: ecco gli aggiornamenti

Calendario 2020 delle gare di tiro a volo: la Fitav ha diffuso la versione aggiornata.

Tra gli appuntamenti principali sono venuti fuori un anticipo e due posticipi: la Fitav ha corretto in alcune parti il calendario 2020 delle gare di tiro a volo.

Le qualificazioni regionali di fossa olimpica andranno in scena il 7 giugno anziché il 21. Anticipo anche per la Coppa Italia società e Coppa dei Campioni di fossa universale. Rimane confermata la sede, il Tav delle Alpi di Cigliano (VC), ma cambia la data: 23 agosto, non 6 settembre. Destino opposto invece per il Criterium giovanile di fossa olimpica e skeet, in programma sempre a Lonato (BS) ma il 12 luglio, non più il 28 giugno.

È possibile consultare la versione integrale del calendario 2020 delle gare di tiro a volo così aggiornato.