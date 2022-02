Per le armi 9×21 Imi in collezione sembra pacifica la possibilità di comprare una canna di ricambio al calibro 9×19 mm.

Dopo la liberalizzazione del calibro 9×19 mm in armi corte, una delle problematiche che sicuramente potrà interessare il collezionista riguarda la detenzione e l’impiego di armi 9×21 Imi eventualmente poste in collezione e in tal modo detenute. La storia di tali modelli non è recente; può essere che per evitare il superamento dello stringente limite per le armi comuni, quindi non classificate come sportive, qualcuna sia stata messa in collezione. Quale sarebbe ora la loro sorte?

Non vi è alcuna norma di legge o regolamentare di segno opposto. Sembra dunque pacifica la possibilità di comprare anche per tali modelli in collezione una canna di ricambio al 9×19, sempre che sia resa disponibile a livello commerciale. La canna supplementare non andrà posta anch’essa in collezione; la si dovrà detenere quale parte essenziale di arma e così denunciarla. Anche per le munizioni (quelle in calibro 9×19) non ci sarà alcun divieto di detenzione; tale divieto riguarda quelle per l’arma in collezione, ma il calibro 9×21 Imi è senza dubbio cosa differente dal 9×19 comunque denominato.

Per l’utilizzo al poligono valgono invece le disposizioni impartite per le prove di sparo e di funzionamento delle armi in collezione; si fa riferimento alla circolare 557/PAS/E/007181/10100 del 2 luglio 2020 che in particolare specifica alcuni aspetti procedurali connessi all’avviso di trasporto da presentare alla questura per poter trasportare le armi in collezione verso il poligono e ritorno. Come si vede le novità introdotte potrebbero presentare problemi applicativi e di coordinamento con le altre numerose norme già esistenti; strada facendo, cercheremo di esaminarli insieme.

