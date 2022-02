Sig Sauer P365XL Spectre Comp, la pistola microcompatta con carrello custom

La nuova pistola microcompatta Sig Sauer P365XL Spectre Comp ha il compensatore integrato nel carrello.

I vantaggi del compensatore, peraltro non smarribile, in una pistola microcompatta: a Sig Sauer sarebbe potuta bastare una frase per presentare la nuova P365XL Spectre Comp, 168 millimetri totali per 588 grammi. Capace di ridurre rilevamento e rinculo fino al 30%, il compensatore è infatti integrato nel carrello in acciaio inossidabile. E non è l’unica nota custom, visto che la possibilità di installare rapidamente un punto rosso rende l’arma una tipica optic ready; è compatibile anche il nuovo Romeo Zero Elite.

Striker fired 9 mm con fusto in acciaio inossidabile e impugnatura XSeries P365 con incisioni Lxg a laser, come il resto della serie la Sig Sauer P365XL Spectre Comp si riconosce a una prima occhiata per la finitura in nitruro di titanio sulla canna in acciaio al carbonio (79 millimetri, niente filettatura) e sul grilletto XSeries; della dotazione fanno parte mire diurne-notturne X-Ray3, tacca di mira posteriore dovetail e due caricatori da dieci o dodici colpi. L’annuncio risale a poche ore fa: ecco perché il prezzo al pubblico non è stato ancora ufficializzato.

