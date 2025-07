Cambiano alcune date del calendario Issf 2026

L’Issf, la federazione internazionale di tiro sportivo, ha modificato alcune date del calendario 2026.

Anticipo a Hangzhou: la tappa cinese della Coppa del mondo di tiro 2026 si terrà non più dal 10 al 19 settembre, ma dal 20 al 29 luglio; è la principale modifica del calendario annunciata dall’Issf.

Non è l’unica: destino opposto per la tappa italiana della Coppa del mondo juniores di tiro a volo, che Porpetto (Ud) ospiterà non più a luglio, ma dal 12 al 20 settembre.

Nella medesima occasione l’Issf ha deciso di accorciare la durata complessiva di altre cinque competizioni: due giorni in meno per la tappa marocchina di Coppa del mondo di tiro a volo (Tangeri, 25 marzo-2 aprile) e per quella egiziana di Coppa del mondo di tiro a segno (Il Cairo, 8-16 ottobre; nella stessa sede durerà meno, dal 19 al 27 aprile, anche la Coppa del mondo juniores di tiro); un giorno in meno per il Campionato del mondo juniores di tiro (Suhl, 16-26 giugno); addirittura quattro giorni in meno per la tappa tedesca della Coppa del mondo di tiro (Monaco di Baviera, 24-31 maggio).

