Ported: la Cz P-10 C con compensatore integrato

La ceca Cz ha declinato la pistola da difesa P-10 C nella variante Ported, con compensatore integrato e canna più pesa del 10%.

Oltre a essere il 10% più pesa rispetto alle altre della serie, la canna di 4” (102 millimetri) presenta un compensatore integrato in prossimità della volata: in questo modo la ceca Cz (Bignami il distributore sul mercato italiano) riduce rilevamento e rinculo della pistola semiautomatica da difesa P-10 C, ora declinata nella versione Ported così configurata; peraltro il compensatore conferisce all’insieme un look aggressivo, amplificato dai tagli di presa.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola polimerica (la Cz ha rinforzato il fusto con la fibra di vetro) calibro 9×19 mm, con comandi ambidestri e grilletto (25 Newton il peso dello scatto) dal reset corto; le mire sono quelle della P-09 Nocturne, alle quali grazie alla configurazione optic ready del carrello si può facilmente associare un red dot.

Infine, l’insieme si completa con comandi ambidestri, slitta per accessori – tipicamente torcia o laser -, dorsalino intercambiabile e finitura BoBox, per proteggere da pioggia, polvere, sudore e temperature estreme, sulle parti metalliche.

