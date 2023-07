Campionato del mondo juniores, tre medaglie nello skeet

Il primo verdetto del Campionato del mondo juniores, in svolgimento a Changwon (Corea), premia l’Italia con tre medaglie: quella di bronzo di Andrea Galardini nella gara individuale di skeet maschile, e quelle d’oro e d’argento, rispettivamente al maschile e al femminile, in quella di skeet a squadre.

Fiorentino di Calenzano, portacolori delle Fiamme Oro e già medaglia d’argento lo scorso anno all’Europeo juniores di Larnaca (Cipro), Andrea Galardini si è presentato in finale del Campionato del mondo juniores forte del dorsale numero due conquistato con un ottimo 122/125 nelle cinque serie di qualificazione, e ha poi meritato il terzo posto assoluto con 42/50 nella serie decisiva. Meglio di lui solo lo statunitense Benjamin Joseph Keller, oro con 54/60 +7, e il cipriota Markos Kontopoulos, argento con 54/60 +5.

“Non è stata una gara semplice, soprattutto a causa del clima, umido e piovoso” ha detto Galardini al termine della gara. “Ce l’ho fatta affrontando un piattello alla volta e mi sono meritato questo bellissimo bronzo. Sarebbe potuta andare meglio, ma sono comunque contento del mio risultato. Ringrazio la Federazione e il suo presidente Luciano Rossi, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, il mio coach Sandro Bellini e tutta la mia squadra”. In finale era entrato anche Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (Ri), sesto al termine delle qualificazioni con 117/125 +2 e poi quarto con 34/40. Fuori dalla finale per poco Cristian Giudici (Carabinieri) di Borgo Velino (Ri), quattordicesimo con 115/125, mentre Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (Rm) si è fermato in venticinquesima con 111/125. Galardini, Bernardini e Coco sono saliti anche sul podio a squadre per mettersi al collo la medaglia d’oro con il totale di 350/375.

Azzurrine d’argento

Meno fortunate le nostre tiratrici. Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (Fi) ha chiuso le qualificazioni con 114/125 +2 e il secondo posto in finale, e Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia in quarta posizione con 113/125. Purtroppo, la finale non le ha premiate e si sono piazzate, rispettivamente, quinta con 22/30 e sesta con 13/20. Sul podio la slovacca Miroslava Hockova, oro con 51/60 +2, l’indiana Raiza Dhillon, argento con 51/60 +1, e la statunitense Alishia Fayth Layne, bronzo con 41/50. Le azzurrine si sono consolate con l’argento a squadre con il totale di 328/375.

“Sono davvero molto contento di tutta la squadra perché si sono comportati tutti benissimo nonostante condizioni climatiche proibitive” ha detto il commissario tecnico Bellini. “Mi dispiace perché, visto il livello di preparazione che mi avevano dimostrato tutti durante il raduno pre-partenza, avremmo potuto ottenere molto di più, ma è stata dura. Ribadisco, anche se non sono arrivati i risultati auspicati in partenza, sono soddisfatto dei miei ragazzi e delle mie ragazze”.