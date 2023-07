Springfield Armory Model 2020 Redline, una nuova carabina scout

La Springfield Armory ha presentato la Model 2020 Redline, carabina scout nei calibri 6,5 Creedmoor e .308 Winchester.

Pesa tra i 2.700 e i 2.815 grammi, quanto basta perché in abbinamento alle caratteristiche tecniche e alla lunghezza della canna (406 o 508 millimetri) possa essere definita una carabina scout: è la Model 2020 Redline, l’ultima arrivata nel catalogo della Springfield Armory che a pochi giorni dalla Echelon si butta sulle armi lunghe.

Predisposta per l’installazione del moderatore di suono grazie alla filettatura ½x28, la canna è avvolta in un manicotto in fibra di carbonio con cui è a contatto soltanto per il 5% della superficie; sull’acciaio inossidabile dell’azione Model 2020, alle cui spalle è integrata una livella, è spalmata una finitura Cerakote verde oliva. L’otturatore è scanalato, con manetta a 90°.

Minimal il calcio (795 grammi scarsi), con impugnatura verticale: è il Grayboe Trekker, la cui length of pull è regolabile a passi d’un quarto di pollice (337-362 millimetri; fino a 406 millimetri con l’aggiunta dei distanziatori); analogamente è regolabile (1.135-2.270 grammi) anche il peso di sgancio del grilletto Triggertech Frictionless release technology. La dotazione di serie si completa con un caricatore stile Aics da tre colpi, freno di bocca rimovibile, slitta Picatinny stile Remington 700 e tre perni, due frontali e uno posteriore, per cinghie e bipiede.

Calibri, prezzo, dimensioni

Disponibile nei calibri .308 Winchester e 6,5 Creedmoor (passo di rigatura rispettivamente 1:10” e 1:8”), lunga 935-960 millimetri nella versione con canna corta e 1.030-1.055 in quella con canna lunga, la Model 2020 Redline costa 2.229 dollari; la Springfield Armory promette rosate entro i ¾ di moa.

Per sapere se arriverà in Italia bisognerà attendere un po’. Dopo che la Ruag è stata acquisita dalla Beretta sono infatti cessati i contratti di distribuzione dei brand di armi fin lì trattati; la Springfield Armory è dunque passata alla Adinolfi, che però ha bisogno di qualche settimana per avviare la distribuzione capillare dei primi modelli.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.