Campionato italiano Para-Trap 2023 al Tav Racconigi

Sulle pedane del Tav Racconigi (Cn), già sede nel 2007 del primo Campionato sperimentale, si è svolto il Campionato italiano Para-Trap 2023

In totale sono stati 36 i tiratori delle tre categorie funzionali che si sono cimentati con i lanci dell’impianto piemontese per conquistare gli scudetti in palio. Presenti al Campionato italiano Para-Trap 2023 anche il commissario tecnico della nazionale italiana di Para-Trap, Benedetto Barberini, e Tiziana Nasi, membro della Giunta esecutiva del Comitato italiano paralimpico.

La categoria Pt1

Nella classifica riservata ai Pt1, ovvero tiratori in carrozzina, a imporsi è stato Davide Fedrigucci di Urbino. Il marchigiano ha chiuso le cinque serie di qualificazione con il punteggio di 90/125 e, nel round decisivo, è stato al comando fin dai primi lanci ed è arrivato al termine di quelli regolamentari con il totale di 29/50 che gli è valso l’oro. L’argento con 87/125 in qualificazione e 25/50 se lo è messo al collo Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (Ud), mentre la medaglia di bronzo è andata a Oreste Lai (Fiamme Oro) di Sestu (Ca), lo scorso anno campione europeo a Lonato del Garda (Bs) e campione italiano a Laterina (Ar), con 101/125 in qualificazione, miglior punteggio, e 21/40 in finale.

La categoria Pt2

Passando alla classifica dei Pt2, ovvero i tiratori con disabilità agli arti inferiori, Saverio Cuciti si è confermato come campione italiano dopo la vittoria dello scorso anno al Tav Laterina. Il tiratore toscano di Forte dei Marmi (Lu) ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 117/125 e nella finale ha dettato il ritmo fin dalle prime battute arrivando al termine dei lanci regolamentari a quota 35/50. Allo stesso punteggio è approdato anche Loris Fiorotto di Volpago del Montello (Tv), dopo il 111 delle qualificazioni, e i due tiratori si sono affrontati nello spareggio finale per l’oro e l’argento. Alla fine ha avuto la meglio Cuciti che con +1 si è messo al collo la medaglia più preziosa, costringendo all’argento con +0 Fiorotto. La medaglia di bronzo, invece, se l’è meritata Alessandro Spagnoli di Carrara (Ms), migliore in qualificazione con 118/125, e poi terzo con 29/40.

La categoria Pt3

Infine, per quanto riguarda la classifica dei Pt3, ovvero i tiratori con disabilità agli arti superiori, il nuovo campione italiano è Calogero Sansone di Casanova Lerrone (Sv), medaglia d’oro grazie al 103/125 concretizzato nelle qualificazioni e al 35/50 della finale. D’argento Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (Bo), campione italiano uscente, migliore nelle qualificazioni con 118/125 e poi secondo in finale con 33/50. Al terzo posto si è piazzato Mirko Cafaggi di Faenza (Ra), medaglia di bronzo con 109/125 in qualificazione e 26/40 in finale.

