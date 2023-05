Lone wolf Dusk19, una pistola compatta stile Glock

La Lone wolf ha avviato la commercializzazione della Dusk19, pistola compatta stile Glock calibro 9×19.

Nota in Europa per l’aftermarket Glock, da qualche anno (vi ricordate la Ltd19 del 2021?) la Lone wolf ha cominciato a produrre pistole a proprio marchio: l’ultima arrivata è la Dusk19, pistola compatta calibro 9×19 per l’appunto stile Glock che, già presentata nel corso dello Shot show 2023, da qualche ora è ufficialmente disponibile a catalogo.

Si tratta di una pistola optic ready compatibile sia con i Trijicon Rmr e Sro sia con gli Holosun 407, 507 e 508 (non però i modelli K) e con i dispositivi dalla medesima impronta; oltre a esser compatibile col moderatore di suono, la mira Night fision Stealth series con inserto al trizio è impiegabile in cowitness.

Perché si possa entrare nella categoria delle pistole compatte è necessario che le dimensioni siano ridotte: senza il caricatore non si va oltre i 560 grammi e i 176 millimetri, merito della canna da 99; è peraltro disponibile anche una versione filettata leggermente più lunga.

In acciaio inossidabile, il carrello è disponibile in diverse varianti con finitura al nitruro o pvd; i tagli di presa, sia anteriori sia soprattutto posteriori, sono particolarmente aggressivi per facilitare il maneggio.

La Lone wolf Dusk19 si completa con backstrap intercambiabile (due le diverse curvature, una più piatta e una più accentuata), grilletto flat e ponticello maggiorato per evitare l’effetto noto come Glock knuckle; l’inclinazione dell’impugnatura è pari a 19°. Circa 700 dollari il prezzo al pubblico americano.

