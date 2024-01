Carlo Calenda: «Ridurre le licenze di porto d’armi»

Calenda commenta i fatti di Rosazza chiedendo di rivedere le licenze di porto d’armi e ridurle drasticamente.

Era prevedibile che il fatto di cronaca, fortunatamente non tragico, che per Capodanno ha coinvolto Emanuele Pozzolo e indirettamente Andrea Delmastro Delle Vedove, rispettivamente deputato e sottosegretario alla Giustizia in quota Fratelli d’Italia, scatenasse un attacco ai titolari di licenza di porto d’armi.

La prima mossa arriva da Carlo Calenda, leader d’Azione, che s’affida a X (fu Twitter) per chiedere di «rivedere tutte le autorizzazioni e ridurle drasticamente»: per lui sarebbe «l’unica vera iniziativa positiva» scaturita «da questa vicenda surreale e patetica».

Il resto dell’opposizione però non lo segue, almeno per il momento. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora commentato la vicenda; il Partito democratico lo ha fatto esclusivamente sul piano politico: Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di far rapidamente sapere «quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di Pozzolo, che va alle feste con in tasca una pistola carica che finisce per ferire una persona».

