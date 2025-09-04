La Beretta ha lanciato la campagna Passion for precision: 40 euro di cashback sull’acquisto di munizioni Sako per almeno 200 euro.

Alle promozioni cashback Beretta il mercato italiano è abituato; una delle ultime iniziative, valida dal 3 settembre al 15 ottobre, riguarda l’acquisto non di armi, ma di munizioni a marchio Sako: chi, presso una delle armerie aderenti alla campagna Passion for precision, spenderà almeno 200 euro avrà diritto a un rimborso di 40 euro.

Per chiedere il cashback è necessario collegarsi al portale web dedicato alla promozione (c’è tempo fino al fine ottobre) e compilare il modulo online con i dati anagrafici dell’acquirente, con la scansione delle prove d’acquisto (scontrino fiscale, dichiarazione di vendita), con la fotografia della scatola di munizioni e con l’Iban del conto corrente sul quale si vuole ricevere il rimborso.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.