Una Mark V per il compleanno della Weatherby: ecco l’80th Anniversary

La Weatherby festeggia gli ottant’anni di attività con la carabina bolt-action da collezione Mark V 80th Anniversary.

Sul titanio dell’azione compaiono una serie d’incisioni, il numero di matricola speciale (80 il prefisso) e il logo delle celebrazioni: è il cuore della Mark V 80th Anniversary (12.499 dollari il prezzo sul mercato internazionale: preordini aperti da qualche ora, consegne invece previste tra novembre e dicembre), la carabina bolt-action con la quale – facile intuirlo – la Weatherby, classe 1945, festeggia gli ottant’anni d’attività.

La Weatherby segnala che con questo progetto ha inteso creare «un ponte tra le generazioni»: ha infatti voluto costruire un’arma tradizionale arricchita di tecnologia contemporanea, facilmente rintracciabile nel grilletto TriggerTech e nella fibra di carbonio di cui è ricoperta la canna (misura 26”, ossia 660 millimetri; 1:10” il passo di rigatura); la chiude un freno di Accubrake Dst, inciso come l’otturatore sul quale risalta la finitura Dlc.

Per il calcio, tipo Montecarlo, la Weatherby ha scelto un legno di noce che definisce exhibition grade, finito a olio, con inserti in acero e pomello in palissandro.

Lunga 1.194 millimetri (343 millimetri la length of pull) cui corrisponde un peso di 2.460 grammi, l’80th Anniversary si completa infine con un caricatore di 4+1 colpi calibro .300 Weatherby magnum; della dotazione fa parte una scatola di cartucce stile vintage.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.