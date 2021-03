Certificato medico per porto d’armi, la circolare del governo

Il certificato medico per porto d’armi non può avere durata inferiore a quella della licenza.

Non può considerarsi valido il certificato medico per porto d’armi rilasciato per meno di cinque anni. Dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio, il ministero dell’Interno ha confermato il contenuto della propria circolare di novembre 2020. In attesa che il giudizio di merito porti con sé i necessari approfondimenti che interessano soprattutto le persone in età avanzata, in sede cautelare il Consiglio di Stato ha messo in primo piano “il superiore interesse alla pubblica incolumità [e] la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari” per il porto d’armi.

