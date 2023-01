Umarex Glock G17 cal. 6 mm bb, la pistola di libera vendita in replica

Nel corso dello Shot Show 2023 Umarex ha presentato la replica della Glock G17 calibro 6 mm bb; per l’energia che sviluppa (< 1 Joule) è classificabile come pistola di libera vendita.

Si tratta di un’arma ad aria compressa pressoché identica all’aspetto dell’originale: il carrello in alluminio (finitura nera opaca) è realizzato con l’impiego di macchine a controllo numerico; e per rendere realistica la sensazione del rinculo Umarex ha molto lavorato sul modo in cui i gas propellenti (pressione fino a 10 bar) incidono sul meccanismo di chiusura labile. Per sganciare il grilletto è necessario applicare una forza di 2.800 grammi.

Dotata di mira regolabile e sicura automatica al grilletto, la Umarex Glock G17 (204 millimetri per 492 grammi) è compatibile con gli accessori originali come le fondine; sull’originale è modellato anche il caricatore da venti colpi.

A Las Vegas Glock è un argomento forte: si sta molto parlando dell’ampliamento della serie Gen5 in cui sono state introdotte G20 e G21 e del lancio della G47 Mos sul mercato civile.

