Browning 4x, alle ore 18 la presentazione: ecco come seguirla online

Oggi pomeriggio Browning svelerà la nuova carabina 4x.

È una delle armi che più segnerà quest’inizio di 2023: si capisce come mai per il lancio della carabina Browning 4x anziché il solito comunicato si sia optato per una diretta web aperta a tutti.

L’appuntamento è per il tardo pomeriggio (ore 18) di oggi, lunedì 23 gennaio; per collegarsi è sufficiente accedere alla pagina allestita da Browning, registrarsi e seguire le indicazioni che arriveranno per e-mail. La 4x sarà presentata in cinque lingue, italiano compreso.

