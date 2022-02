Christensen Arms Ridgeline Fft, la carabina bolt action in fibra di carbonio

La carabina bolt action Christensen Arms Ridgeline Fft utilizza la tecnologia Flash forged per contenere al massimo il peso complessivo.

La Fft, o Flash forged technology, è una delle tecnologie più recenti con cui si lavora la fibra di carbonio: è da questa, che rende la struttura il più leggera possibile (2.405 grammi) senza ridurre sicurezza e resistenza, che prende il nome la nuova carabina bolt action di Christensen Arms. La Ridgeline Fft impiega infatti la fibra di carbonio così lavorata sia per il calcio (bedding) sia per l’oliva dell’otturatore sia per il rivestimento della canna free floating da 508 o 559 millimetri, in acciaio inossidabile 416R (rigatura ottenuta tramite bottonatura); per l’azione si può scegliere l’acciaio a vista o la finitura Cerakote burnt bronze. Rispetto agli altri modelli della serie Ridgeline cambiano il freno di bocca, il profilo del calcio (quattro varianti: nero-grigio, verde-tan, Sitka subapine, Sitka elevated II) e le dimensioni della finestra d’espulsione, maggiorata; TriggerTech il grilletto.

1 di 4

La Christensen Arms Ridgeline Fft è realizzata in diciannove calibri (.450 Bushmaster; .22-250 Remington; .243 Winchester; 6,5 Creedmoor; 6,5 Prc; 6,5-.284 Norma; .26 Nosler; .270 Winchester; 7mm-08 Remington; .280 Ackley Improved; .28 Nosler, 7mm Remington Magnum; .300 Prc; .308 Winchester; .30-06 Springfield; .300 Wsm; .30 Nosler; .300 Winchester Magnum; .300 Rum), tutti con rigatura destrorsa tranne che il .450 Bushmaster; la versione per mancini è disponibile in 6,5 Creedmoor, 6,5 Prc, 7mm-08 Remington, .28 Nosler, .308 Winchester, .300 Winchester Magnum e .300 Prc. Il caricatore ospita 4+1 nei calibri standard, 3+1 nei magnum. Accuratezza promessa sub-moa, 2.399 dollari il prezzo base sul mercato internazionale.

Leggi le notizie sulle armi, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.