Colt Cbx precision rifle, la prima carabina bolt-action di Colt

Realizzata nei calibri .308 Winchester e 6,5 Creedmoor, la Colt Cbx precision rifle sarà la prima carabina bolt-action di Colt.

Si sospettava che con l’ingresso nell’orbita Cz sarebbe stata solo questione di tempo: sarà lo Shot Show 2023 a battezzare la Cbx precision rifle, la prima carabina bolt-action di Colt.

Destinata al tiro sportivo a lunga distanza l’arma sarà prodotta in due calibri, differenti per la lunghezza della canna in acciaio al carbonio ottenuta tramite bottonatura: misurerà infatti 660 millimetri in 6,5 Creedmoor (rigatura destrorsa 1:10”) e 610 millimetri in .308 Winchester (rigatura destrorsa 1:8”); identiche sia la finitura, nera opaca al nitruro, sia la filettatura (5/ 8 x24).

Per rendere più rapido il riarmo e aumentare la compatibilità con le ottiche Colt ha optato per un otturatore a tre tenoni che s’apre a 60°; è una delle principali caratteristiche distintive insieme allo chassis in alluminio, al caricatore Magpul tipo Aics da cinque colpi (ambidestro il comando di sgancio) e all’impugnatura a pistola con sicura due posizioni.

Saranno regolabili sia lo scatto (1.135-2.265 grammi) sia l’altezza del poggiaguancia sia, con l’impiego di appositi distanziatori, la length of pull; della dotazione di serie faranno parte una slitta con slot M-Lok laterali, una slitta inferiore tipo Arca e una slitta Picatinny; sarà comunque prevista la compatibilità anche con attacchi tipo Remington 700. Il peso complessivo s’attesterà sui 4.875 grammi. La Colt Cbx precision rifle (il marchio è distribuito in Italia da Bignami) sarà lanciata sul mercato americano a 1.899 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.