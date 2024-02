Eos Trophy, una gara innovativa… all’interno della fiera di Verona

Sabato 17 e domenica 18 febbraio, all’interno del padiglione 10, stand A200, si svolgerà l’Eos Trophy, che prevede una fase finale molto spettacolare a eliminazione diretta con la formula del “Fuori Uno”

Eos (European outdoor show) è sicuramente una grande occasione d’incontro per i tanti appassionati di tiro sportivo, caccia e outdoor in genere, e l’edizione 2024 – in programma da sabato 17 a lunedì 19 febbraio a Veronafiere – promette scintille. I numeri parlano da soli. Quattro padiglioni occupati (con la pesca), 60.000 mq di superficie espositiva, 364 espositori e 640 tra diretti e indiretti, 40 Paesi rappresentati. Sembrano dunque esserci le migliori premesse perché il record di 37.500 visitatori fatto registrare lo scorso anno dalla manifestazione possa essere battuto. L’Unione italiana tiro a segno (Uits) si sta preparando al meglio per questo momento di promozione e sarà presente a Eos con uno stand di oltre 800 mq all’interno del quale poter accogliere gli appassionati, dare modo ai visitatori di provare l’emozione del tiro e anche ospitare una gara di pistola e carabina ad aria compressa, che si svolgerà all’interno dello stesso stand, padiglione 10, A200 – sabato 17 e domenica 18 febbraio – nelle 20 linee di tiro allestite per l’occasione.

La formula della gara

Eos Trophy – questo il nome della competizione, le iscrizioni sono già aperte all’interno del portale Uits riservato ai tesserati – offrirà l’emozione di una gara non convenzionale che prevede – dopo la sessione eliminatoria – una fase finale molto spettacolare a eliminazione diretta con la formula del “Fuori Uno”: ad ogni colpo viene eliminato il tiratore con il punteggio più basso. Le due gare, aperte a tiratrici e tiratori di ogni categoria, prevederanno anche un premio speciale ai vincitori, consistente in un week-end per due persone in un resort del Trentino Alto Adige. La premiazione della gara, in ognuna delle due giornate, verrà effettuata nell’Arena Eos, ampio spazio comune della fiera destinato agli appuntamenti di interesse per il pubblico. Gli iscritti beneficeranno dell’ingresso gratuito a Eos nella giornata della gara e potranno lasciare in deposito i propri attrezzi sportivi presso lo stand di Uits. Per tutti i tesserati Uits è previsto uno sconto sul biglietto di ingresso giornaliero. Per maggiori informazioni, questo il sito ufficiale di Eos: www.eos-show.com

