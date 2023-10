Coltelli da sub, addio ruggine con il Mac Apnea 9 Titanio

Il Mac Apnea 9 sposa la leggerezza del titanio e guadagna la perfetta inossidabilità. Restano le caratteristiche che ne hanno decretato il successo: assolve molte funzioni, è leggero e poco ingombrante, e ha un fodero all’altezza della situazione

La storia dell’Apnea 9 della maniaghese Mac ha inizio nel 2014, anno in cui fu presentato ottenendo subito il favore di quella parte di pubblico che ama le immersioni, anche semplicemente a pochi metri di profondità (come ricorda bene il nome del modello).

Arriva il titanio Ti6Al4V

Quest’anno, per rinnovare uno dei suoi modelli più ricercati, Mac ha voluto impreziosirne l’essenza stessa, utilizzando, al posto dell’acciaio Nitrogeno W 1.4060, il titanio Ti6Al4V di grado V, quello comunemente impiegato in aeronautica.

Al costo di una minor resistenza del filo rispetto all’acciaio (40-42 Hrc contro 56-58 Hrc), l’Apnea9 Titanio guadagna però la completa inossidabilità, impossibile da raggiungere con una lama che abbia al suo interno anche un minimo contenuto di carbonio.

Con il nuovo coltello di Mac, dunque, si potranno dimenticare tutte quelle accortezze da adottare con una lama in acciaio, ma si potrà strapazzarlo senza troppi patemi. Sempre grazie al titanio, la lama, inoltre, è ora più leggera – 50 grammi contro gli 85 della versione in acciaio – e totalmente amagnetica.

Pratico e leggero

Per il resto, il coltello di Mac conferma tutte le sue doti positive. È un piccolo lama fissa, ideale sia per essere impiegato in immersione come lama di riserva, sia come unico coltello in situazioni a basso rischio, dove può comunque tornare utile.

La struttura è semplice e molto robusta, dato che l’attrezzo è un unico pezzo di titanio spesso 4 mm. La lama è simmetrica e acuminata, con un tratto liscio e uno seghettato, adatto ad aggredire cime incrostate o reti.

Nella sagoma in metallo sono state tagliate tre aperture: quella sulla lama è pensata per raddrizzare le aste dei fucili da pesca subacquea, quella nel centro del manico funge da giragrilli, mentre quella al termine dell’impugnatura permette di agganciare un cordino di ritenzione.

Impugnatura comoda

Nonostante l’estrema semplicità costruttiva, l’impugnatura è comoda, sia a mani nude sia con i guanti della muta, e pesa solo 14 grammi. I due rami di guardia simmetrici poggiano saldamente sulla mano e, insieme alle ondulature realizzate da metà manico in poi, garantiscono una presa adeguata per la massima sicurezza d’impiego.

Tutti gli spigoli sono arrotondati in modo da non affaticare precocemente la mano.

Fodero pratico e resistente

Il fodero è composto da due semigusci uniti permanentemente da quattro rivetti metallici, stampati in polimeri semirigidi per meglio resistere a colpi, flessioni e basse temperature, senza il rischio di creparsi.

Quattro fori e due ampi passanti offrono abbastanza punti di ancoraggio per fissarlo comodamente in cintura, agli arti o sul giubbetto ad assetto variabile; la confezione comprende due cinghie in gomma con altrettante fibbie polimeriche.

Come ci ricorda il “made in Italy” stampato sul retro, tutto è prodotto all’interno dell’azienda, che ha una vasta esperienza nella realizzazione di stampi per materie plastiche. Una volta inserito nel fodero, il coltello è bloccato da due appendici che agganciano i rami di guardia dell’Apnea 9 Carbon.

L’estrazione non risulta complicata: al momento del bisogno, basta sollevare un’appendice con il pollice per poter estrarre il coltello. Insomma, un giusto compromesso fra ritenzione e rapidità d’impiego. Con dimensioni ridotte all’osso: il fodero è piatto, ingombra il minimo indispensabile ed è leggerissimo, solo 17 grammi.

Mac Apnea 9 Titanio

Produttore: Mac coltellerie, Maniago (Pn), mac-coltellerie.it

Modello: Apnea 9 Titanio

Materiale della lama: titanio Ti6Al4V

Lunghezza totale: 180 mm

Lunghezza lama: 70 mm

Spessore lama: 4 mm

Peso: 50 g

Fodero: polimeri

Prezzo indicativo: 168 euro

Pro: inossidabile al 100%, leggero

Contro: prezzo tre volte superiore rispetto alla versione in acciaio

Leggi altre news di coltelli, le news di armi, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.