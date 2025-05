Coltello custom in mostra a Romano di Lombardia: torna “Lame sotto i portici”

Tocca un traguardo importante la mostra “Lame sotto i portici” in programma sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, come da tradizione sotto i portici della Misericordia a Romano di Lombardia (Bg): quella di quest’anno, infatti, è la 25esima edizione.

Sarà sempre, come da tradizione, la locale sezione dell’Avis a organizzare l’evento: in 25 anni l’associazione ha saputo far crescere negli anni la manifestazione che attira moltissimi visitatori nella cittadina lombarda, tra collezionisti e semplici appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia.

A esporre saranno artigiani coltellinai provenienti un po’ da tutta Italia, consci che la tappa di Romano di Lombardia è un appuntamento importante: saranno così presenti sia le migliori firme del coltello custom italiane sia i giovani emergenti che si sono fatti già notare per la bontà delle loro realizzazioni.

Come d’abitudine parteciperanno i componenti del gruppo “Coltellinai forgiatori bergamaschi – Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco” che daranno dimostrazione dal vivo della forgiatura di alcune lame in damasco. Anche la 25esima edizione vedrà numerosi concorsi per eleggere il miglior esemplare nelle diverse tipologie di coltelli (coltello/set di coltelli da cuoco, chiudibile, lama fissa, coltello con lama in acciaio damasco, “best in show” e “gentleman’s folding pocket knife” con lama tra 5 e 11 cm e lunghezza massima da chiuso di 13 cm.

Tra i visitatori che parteciperanno votando il miglior coltello sarà poi estratto a sorte, in una lotteria benefica, uno o più coltelli realizzati dagli espositori insieme ad altri premi. Tornerà anche quest’anno nell’adiacente piazza Fiume, la combattuta gara di taglio sportivo con coltello (disciplina diffusa in tutto il mondo e affermatasi anche da noi negli ultimi anni), organizzata da BrokenBlades Italia Asd: i concorrenti si cimenteranno in gare a tempo con taglio di legno, di funi, di bottigliette d’acqua e molto altro.

Per informazioni: avisromano.it; gruppo Facebook “lamesottoiportici”; lamesottoiportici@avisromano.it