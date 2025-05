Nuova classificazione per le armi Sig Sauer Xm7 e Xm250 nel programma Ngsw

Non più Xm7 e Xm250, ma M7 e M250: è finita la fase di sperimentazione delle armi Sig Sauer all’interno del programma Ngsw (Next generation squad weapon).

È il segnale del passaggio dallo stato di sviluppo alla standardizzazione, e dunque la dimostrazione che è prossimo l’impiego su vasta scala: non si può sottovalutare la decisione dell’esercito americano, che facendo perdere la X, experimental, ai modelli Sig Sauer Xm7 e Xm250, ora M7 e M250 (sostituiscono rispettivamente l’M4 e l’M249 Squad: «offrendo gittata e letalità superiori rispetto ai sistemi tradizionali, rappresentano una minaccia maggiore per le forze nemiche»), di fatto annuncia che il programma Ngsw (Next generation squad weapon) sta procedendo nella direzione voluta.

La nuova classificazione indica che le due armi soddisfano standard rigorosi di prestazioni, sicurezza e affidabilità «per un uso militare diffuso», e designa l’integrazione delle due armi nell’inventario dell’esercito americano: è la garanzia «che soddisfano pienamente le esigenze operative, e semplifica l’addestramento».

«L’approvazione sottolinea l’impegno della Difesa» commenta Steve Rose, vicepresidente esecutivo del Defense strategies group, «nel dotare i nostri soldati di armi letali di nuova generazione, per mantenere la superiorità tattica e migliorare il successo delle missioni. M7 e M250 rappresentano infatti un salto di qualità radicale nelle capacità di combattimento».

