Le competenze dell’Uits entrano nella legge di riforma dello sport

Fulvio Bianchi (Repubblica) rivela che il nuovo testo unico di riforma dello sport intende ritoccare le competenze dell’Uits.

L’ultima bozza del decreto legislativo che riforma lo sport italiano tocca anche le competenze dell’Uits. Lo ha rivelato Fulvio Bianchi, il massimo esperto di politica sportiva nazionale, su Repubblica degli scorsi giorni. Nella sua storica rubrica Spy Calcio, Bianchi fotografa lo stato dei lavori e rivela che l’articolo 231 del nuovo testo unico trasferisce dal ministero della Difesa all’Uits “le funzioni connesse all’agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno”. Il testo riportato da Bianchi prevede “forme di collaborazione” tra governo e Uits per individuare “le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire”. Alla legge di riforma dello sport Vincenzo Spadafora ha consacrato il proprio incarico. E, a quanto racconta Bianchi, a Palazzo Chigi attendono ancora le valutazioni del ministero della Difesa.

Si tratta ancora di una bozza in via di discussione. In ogni caso è una notizia, e arriva in un momento delicatissimo per il tiro a segno italiano. Due settimane fa le sezioni hanno chiesto la convocazione dell’assemblea elettiva e Gianfranco Mantelli ha ufficializzato la propria corsa alla presidenza nazionale.

