Le notizie sulle armi della settimana di Ferragosto

Ecco le ultime notizie sulle armi dall’Italia e dal mondo.

• Elica: tutti italiani i Campioni d’Europa. I campi di Esztergom, periferia di Budapest, incoronano Lorenzo Coletti (Junior), Emanuela Barilà (Lady), Giancarlo Serra (Master), Sebastiano Molinari (Senior) e Claudio Pirazzoli (Veterani). Nel Match delle nazioni l’Italia si prende l’oro nelle categorie Lady (Emanuela Barillà, Paola Tattini e Silvia Camiciola) e Senior (Aldo Camiciola, Claudio Sangiorgi, Andrea Martignoni).

• Il ministero dell’Interno ha avviato una procedura ristretta per la fornitura di 4.482 armi a impulsi elettrici. Nel giro di un anno i taser saranno assegnati a polizia (1.600), carabinieri (2.626) e guardia di finanza (256). L’importo a base d’asta è fissato intorno agli otto milioni e mezzo; complessivamente, tra eventuali opzioni, modifiche e rinnovi contrattuali, il governo ha intenzione di spendere circa 10 milioni.

• La Corte d’appello del nono distretto ha accolto il ricorso contro la legge che in California vieta l’utilizzo di caricatori da più di dieci colpi. I caricatori, si legge nella sentenza, sono tutelati dal secondo emendamento e anche se ad alta capacità sono comunemente impiegati per scopi legali.

• Glock ha messo in vendita il fusto Gsx100, compatibile con la Glock 19 Gen 3; il suo caricatore è però tratto dalla G17. In polimero rinforzato in fibra di vetro, il Gsx100 (circa 130 dollari) non prevede il disegno delle dita sull’impugnatura. Rispetto alle Gen 3, cambiano leggermente il grip delle guancette e il ponticello.

• La Fitasc ha annullato gli Europei di fossa universale e di compak sporting, in programma a settembre: preoccupa l’andamento del contagio in Francia.

• L’americana Apex è pronta a distribuire (circa 80 dollari) il nuovo Action Enhancement Trigger, grilletto per customizzare la Springfield Armory Hellcat. Dopo aver installato il meccanismo si apprezzano la ridotta precorsa del grilletto e un peso di sgancio (2.265 – 2.495 grammi) adatto a una pistola di servizio o per il porto occulto. L’Action Enhancement Trigger sarà disponibile in cinque diverse versioni (nero, rosso, blu, nero anodizzato, blu anodizzato).

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.