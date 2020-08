Le armi entrano nella campagna elettorale americana

Donald Trump porta le armi nella campagna elettorale americana: «sono io l’unica barriera a protezione del secondo emendamento».

Joe Biden e Kamala Harris «vi porteranno via le armi, io sono l’unica barriera posta a protezione del secondo emendamento». nella giornata che avvia la convention democratica, per la prima volta tutta virtuale, Donald Trump accende la campagna elettorale americana. Dato in affanno dai sondaggi ma deciso a battersi fino all’ultimo (e forse oltre?) per la rielezione, Trump ha parlato così durante un breve comizio in Minnesota. Evidente il tentativo di motivare i propri sostenitori, chi mai voterebbe dem ma potrebbe dare uno schiaffo a Trump con l’arma dell’astensione.

Di sicuro le armi e il loro libero utilizzo, declinazione tipica del sentirsi sicuri e del sentirsi americani, saranno presenza costante nella campagna elettorale. Lo dimostra la nota dell’Nra che, a poche ore dal momento in cui la Harris è stata candidata alla vicepresidenza, definisce il ticket democratico come “il più antiarmi della storia”. Il timore dell’Nra è che, una volta eletto, Biden sia un presidente da un solo mandato. Poi lascerà il posto a Kamala Harris, “minaccia mortale per il secondo emendamento e il mondo delle armi”.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.