Con il configuratore di Cz l’arma diventa “à la carte”

Durante la conferenza stampa virtuale che ha sostituito quella dal vivo dell’Iwa di Norimberga, Cz ha lanciato il suo configuratore online: si chiama on-line configurator e preme l’acceleratore sulla customizzazione delle armi per rispondere sempre meglio alle richieste dei clienti.

In pratica, chi acquisterà uno dei modelli top della gamma Cz – le pistole Shadow 2 e P-10 (nelle quattro versioni F, Sc, C ed S), la carabina bolt-action 457 in calibro .22 Lr, la Pdw Scorpion evo 3 – può richiedere che vengano montati direttamente in fabbrica gli accessori che desidera pescando nel ricco assortimento disponibile. Il primo vantaggio è la qualità dell’assemblaggio, indiscutibile perché compiuto dallo stesso produttore, senza mettere a rischio la validità della garanzia di cui gode ogni arma.

Si sceglie ogni dettaglio

Un esempio? Per le P-10 tra le varie opzioni ci sono il colore del fusto, ma anche il tipo di mire, l’opzione Optic Ready, scegliendo anche il tipo di punto rosso da montare già in fabbrica, il tipo di grilletto (polimerico o in alluminio), il settaggio per mancini e il tipo di caricatore. Le opzioni sono numerose e consentono di soddisfare anche il tiratore più esigente.

Il configuratore è per il momento disponibile solo per la Repubblica ceca e la Slovacchia, ed è allo studio la versione per il nostro Paese. Ricordiamo che le armi Cz sono importate in Italia da Bignami di Ora.