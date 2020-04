Walther CCP M2, la pistola per il porto occulto ora sfoggia tre nuovi colori

La pistola per il porto occulto Walther CCP M2 è ora disponibile in tre diverse varianti.

Tungsten, Titanium, Angel Blue: non più solo nero o nero-acciaio, la pistola per il porto occulto di Walther ora si veste con tre abiti nuovi. La CCP M2 sarà infatti disponibile in tre differenti versioni una delle quali, la Angel Blue, anche in .380 e non solo in 9 mm.

Non cambiano le caratteristiche tecniche, dal fusto in polimero alla canna da 90 millimetri fino al caricatore da otto colpi e alla doppia sicura, manuale più automatica. Il peso di sgancio del grilletto si attesta sui 2.495 grammi, con una precorsa di 6,8 millimetri.

Si tratta di una vera e propria pistola compatta: ai 163 millimetri scarsi di lunghezza corrispondono infatti i 565 grammi di peso, che scendono a 550 per la .380. Si attendono ulteriori indicazioni di Walther sul prezzo al pubblico e poi sull’eventuale distribuzione internazionale.