Con la Browning Bar 4X la carabina diventa su misura

La nuova Browning Bar 4X è una carabina semiautomatica modulare in quattro varianti base e quattro calibri.

La Browning Bar 4X è un’innovativa carabina semiautomatica modulare, personalizzabile e configurabile sulla base delle esigenze del cacciatore: rispetto alla Bar originaria, aumentano le superfici d’appoggio e gli spessori del legno, mentre la leva d’armamento manuale è ridotta del 25% con una manopola più larga.

Cinque tipi di calciatura

Accedendo al configuratore online è sufficiente completare sette passaggi per avere davanti immagine, prezzo e specifiche dell’arma; i codici possono essere facilmente scaricati e consegnati in armeria per completare l’ordine. È possibile combinare quattro diverse varianti azione-canna (in due, Hunter ed Elite, l’azione e nera; in altrettante, Ultimate e Platinum, nichelata con incisioni via via sempre più elaborate) con cinque tipi di calciatura, sia bavarese sia a pistola, di gradi diversi.

Quattro calibri

Quattro infine i calibri disponibili: .308 Win, .30-06 Springfield, 9,3×62 (canna da 530 mm) e .300 Win Mag (canna da 610 mm). Per ognuno sono disponibili due caricatori da due colpi, uno fisso e uno estraibile, e un altro estraibile dalla capacità maggiore (tre colpi per 9,3×62 e .300 magnum, quattro per i due .30 standard). Prezzi da circa 2.000 euro.

