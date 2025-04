Armi Magazine maggio 2025 vi aspetta in edicola

Armi Magazine maggio 2025 è in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. In copertina un revolver – uno splendido model 1873 con canna lunga 7,5” – realizzato da Fap-Pietta e dedicato a Theodore Roosevelt, 27° presidente degli Stati Uniti d’America

Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine maggio 2025, oltre al Fap-Pietta 1873 Sa Teddy Roosevelt Model cal. .45 Long Colt, possiamo segnalare: Dpms Panther Arms Dr-15 16” cal. .223 Remington, Glock 45 A-Cut Coa Combo cal. 9×19 mm, Derya Arms Lion Xt-401 cal. 12 e Browning B 525 Composite Adjustable cal. 12.

In primo piano, diversi argomenti legali. Con una recente circolare, il ministero dell’Interno detta le linee della nuova procedura per rottamare e smaltire le armi e le munizioni giacenti presso le Forze dell’ordine. Un’altra circolare, del 1° Reparto infrastrutture di Torino (ministero della Difesa), ribadisce il divieto di utilizzo di munizioni ricaricate all’interno dei poligoni chiusi a cielo aperto. E, infine, quali sono le tutele per chi acquista un’arma in armeria, in caso di malfunzionamenti?

Il super-test sulle munizioni è riservato alle Fiocchi .38 Special 158 Lrn, che la Casa lecchese riproduce con il caricamento originale, con l’aggiunta di un rivestimento antiattrito sulla palla.

La Reload Swiss distribuisce al mercato civile un’ampia gamma di polveri capaci di sopperire praticamente a tutte le esigenze di ricarica. Si parte dalle vivaci per armi corte fino alle più progressive per i calibri da carabina, passando per quelle che possono trovare particolari riscontri in ogni tipologia di arma. Proprio su quest’ultime si rivolge l’attenzione di chi già pratica o è in procinto d’intraprendere la strada delle cariche ridotte o subsoniche per armi lunghe. Sia per impieghi ludico ricreativi sia venatori, queste munizioni trovano sempre più spazio tra gli appassionati. Spazio, anche, alla ricarica del .308 Winchester e del calibro 12.

Nella sezione Law Enforcement, oltre alla rubrica sul tiro operativo (nella quale ci soffermiamo su un aspetto fondamentale, ovvero la scelta dell’arma e del calibro più idonei alla difesa personale), la storia del Singapore Assault Rifle – 21° Century, meglio conosciuto come Sar 21, e i gruppi operativi antiterrorismo spagnoli.

Si è svolta recentemente la Bignami Hausmesse, ovvero la fiera professionale che il distributore bolzanino organizza ogni anno (da 25 anni!) – nella sua sede di Ora. In una carrellata fotografica, analizziamo insieme le più interessanti proposte per il 2025 di Colt, Cz, Glock, Ruger e Sig Sauer.

E ancora, su Armi Magazine maggio 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con la Gamo Big Cat Hunter cal. 4,5 mm, gli strozzatori Performer cal. 12 realizzati da Gemini in titanio e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.