Campionato del mondo di fossa universale, si parte

Inizia oggi il quarantunesimo Campionato del mondo di fossa universale nella città spagnola di Avila

La fossa universale è la disciplina non olimpica del tiro a volo nella quale i lanci dei piattelli sono effettuati da cinque macchine invece che da quindici come avviene nel Trap a cinque cerchi. Gli azzurri e le azzurre del direttore tecnico Sandro Polsinelli affrontano con il favore del pronostico l’appuntamento iridato che vedrà in corsa centinaia di specialisti di tutto il pianeta.

“È la prima volta che gareggiamo in questo impianto di Avila” ha precisato il dt “che presenta tutte le tipiche caratteristiche dei campi di tiro spagnoli con una visibilità ottima ma anche con l’esposizione a un forte vento. Certamente la scuola spagnola è abituata a un terreno con queste prerogative e lo stesso può valere per gli specialisti di Australia e Sudafrica, ma noi siamo campioni del mondo nella qualifica Men da tre stagioni consecutive e sono certo che disponiamo di tutte le potenzialità per concorrere alla conquista di altri titoli.”

Gli azzurri e le azzurre in gara

Nel comparto Men della formazione sono il toscano Stefano Narducci, il veneto Alessandro Camisotti e il siciliano Vincenzo Triscari (laureatisi campioni d’Europa a squadre a Maribor all’inizio di giugno) a difendere il vessillo tricolore, mentre la ligure Bianca Revello (che a sua volta ha conquistato in Slovenia il titolo continentale individuale), la lombarda Rachele Amighetti e la piemontese Serena Caminotto compongono la valanga rosazzurra.

In gara ad Avila anche la star Andrea Diana: il sedicenne di Frosinone è stato protagonista incontrastato nell’Europeo quasi tutto azzurro di Maribor. Con il frusinate vestono la maglia azzurra nel comparto junior anche Giuseppe Fiume e Diego Martelli. Il Campionato del mondo di fossa universale debutta oggi, giovedì 3 agosto, con i primi 50 piattelli. Altre sessioni di 50 piattelli sono distribuite nei giorni del 4, del 5 e del 6 agosto con la proclamazione delle nuove stelle planetarie al traguardo dei 200 piattelli nel pomeriggio di domenica.