Consiglio Uits approva rendiconto 2023 in vista dell’assemblea

Sabato 27 aprile è in programma l’assemblea dell’Uits: nell’ultima riunione il consiglio direttivo ha approvato il rendiconto 2023.

Approvando il rendiconto 2023 in vista dell’assemblea in programma a Roma il 27 aprile, il consiglio direttivo dell’Uits ha deciso di assegnare 413.514,10 euro al fondo speciale poligoni; si tratta del residuo di una somma già stanziata e non spesa «per avanzi, rinunce o cessata efficacia». Nella stessa sede s’è deciso anche di acquistare due simulatori di pistola, uno di carabina e tre monitor destinati alle manifestazioni Uits e al Foro italico Camp 2024 (costo complessivo 6.000 euro).

Il consiglio direttivo dell’Uits ha inoltre istituito i primati italiani di nuove categorie e specialità inserite nel programma federale per giovanissimi e ragazzi, autorizzato la Opes a organizzare gare di benchrest presso i Tsn di Lucca e Livorno, nominato Filippo Giancola commissario straordinario del Tsn di Novara e designato Giorgio Novaro tecnico Uits nella commissione che dovrà valutare l’agibilità degli stand di tiro dei Tsn di Rapallo e Alessandria.

Verso l’assemblea Uits 2024

Nella nota pubblicata sul sito ufficiale si legge inoltre che dalla relazione del segretario generale Walter De Giusti è emerso che l’Uits considera la gestione dell’attività «più che adeguata nonostante la perdurante carenza di personale, problema ereditato dopo i lunghi anni di commissariamento» e alla cui soluzione, «rapida e definitiva», il presidente Costantino Vespasiano «sta lavorando alacremente».

Il quadro di stabilità amministrativa e il saldo di cassa consentono inoltre all’Uits di pianificare investimenti adeguati a finanziare le strategie promozionali: migliorare «l’immagine del tiro a segno, fortemente penalizzata dai gravi fatti di cronaca verificatisi alla fine del 2022, rappresenta infatti una priorità assoluta anche per ampliare la base dei giovani praticanti».

Segnalando infine l’intensificazione dei rapporti con i ministeri dell’Interno e della Difesa, il consiglio direttivo dell’Uits ha approvato il regolamento della prossima assemblea: le deleghe saranno valide anche se pervenute in forma elettronica.

