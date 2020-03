Coppa del Mondo di fossa olimpica: niente medaglia per l’Italia femminile

Federica Caporuscio chiude sesta la Coppa del Mondo di fossa olimpica. Solo trentaduesima Fiammetta Rossi.

Chi, in una giornata convulsa per lo sport italiano, si aspettava un mezzo sorriso dalla Coppa del Mondo di fossa olimpica è rimasto deluso. Dopo l’ottima qualificazione che le è valsa la seconda pedana in finale, Federica Caporuscio chiude al sesto posto (16/25) la gara vinta dalla polacca Sandra Bernal (44/50). Seconda la sanmarinese Alessandra Perilli (43/50) che si mette alle spalle la spagnola Fatima Galvez (32/40). Lontanissima dal podio cipriota l’altra azzurra Fiammetta Rossi, solo trentaduesima. La finale maschile è in programma mercoledì 11 e giovedì 12 marzo. Sotto il tricolore gareggeranno Mauro De Filippis, Valerio Grazini e Daniele Resca. E nel frattempo la Fitav sospende il calendario federale.

Scopri tutte le notizie di sport e le ultime news sulle armi su Armi Magazine.