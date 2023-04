Coppa del mondo di tiro a segno: i vincitori

La Cina domina la tappa peruviana di Coppa del mondo di tiro a segno.

In testa all’ultima tappa della Coppa del mondo di tiro a segno c’è la Cina, che in Perù ha vinto quattro medaglie d’oro sulle dieci a disposizione (e dieci sono anche le sue medaglie totali: tre d’argento, tre di bronzo); due successi anche per Ungheria e Serbia, uno a testa per Repubblica Ceca e Francia.

Nessuna medaglia per l’Italia: Sofia Ceccarello, unica rappresentante azzurra, ha chiuso sesta nella carabina 50 metri tre posizioni e trentasettesima, fuori dal ranking match, nella carabina 10 metri.

Carabina 10 metri

Uomini : Zalan Pekler (Hun)

: Zalan Pekler (Hun) Donne : Zhilin Wang (Chn)

: Zhilin Wang (Chn) Mixed team: Ungheria

Pistola 10 metri

Uomini : Damir Mikec (Srb)

: Damir Mikec (Srb) Donne : Ranxin Jiang (Chn)

: Ranxin Jiang (Chn) Mixed team: Serbia

Pistola 25 metri

Uomini : Clement Bessaguet (Fra)

: Clement Bessaguet (Fra) Donne: Sixuan Feng (Chn)

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini : Jiri Privratsky (Cze)

: Jiri Privratsky (Cze) Donne: Siyu Xia (Chn)

