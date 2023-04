Pronta al lancio una nuova carabina Daniel Defense in edizione limitata

Già nei mesi scorsi s’era notato che funziona la strategia commerciale della Daniel Defense, che ha annunciato che tra poche ore metterà in vendita la carabina in edizione limitata dedicata al mese d’aprile.

Sei minuti a febbraio, due minuti a marzo: è molta la curiosità di sapere quanto impiegherà ad andare esaurita la nuova carabina in edizione limitata che la Daniel Defense presenterà tra qualche ora; il lancio ufficiale è infatti previsto per le 11 del mattino nel fuso orario Eastern standard time, le 18 in Italia. Dell’arma dedicata al mese d’aprile per adesso s’intravede appena il profilo; si sa soltanto che il cannocchiale di cui è corredata è uno Steiner.

Per scoprirla è sufficiente avere un po’ di pazienza, la stessa che insieme alla rapidità dovrà coltivare chi vorrà aggiudicarsi uno dei pezzi in edizione limitata.

