Da Monaco l’Italia viene via senza medaglie

S’è conclusa la tappa di Coppa del mondo di tiro a segno ospitata da Monaco di Baviera: ecco i risultati e il medagliere definitivo.

Per l’Italia è stata una tappa dimenticabilissima quella di Coppa del mondo di tiro a segno ospitata da Monaco di Baviera: neppure un bronzo delle trenta medaglie in palio nelle dieci discipline. Meglio di tutti, e non è né una novità né una sorpresa, è andata la Cina, che con quattro vittorie s’è piazzata in testa al medagliere.

I vincitori

Carabina 10 metri mixed team

India (Borse-Babuta) – 17 China (Wang-Sheng) – 7 Norvegia (Duestad-Hegg)

Pistola 10 metri donne

Inder Singh Suruchi (Ind) – 241,9 Camille Jedrejewski (Fra) – 241,7 Yao Qianxun (Chn) – 221,7

Pistola 10 metri mixed team

Cina (Yao-Hu) – 16 Armenia (Karapetyan-Khlghaan) – 4 Germania (Vennekamp-Reitz)

Pistola rapida 25 metri uomini

Jean Quiquapoix (Fra) – 35 Florian Peter (Ger) – 32 Emanuel Muller (Ger) – 27

Il medagliere

Cina: quattro ori, un argento, un bronzo Norvegia: due ori, un argento, un bronzo India: due ori, due bronzi Francia: un oro, un argento Corea del Sud: due argenti, un bronzo Germania: un argento, tre bronzi Armenia: un argento Kazakhstan: un argento Svizzera: un argento Repubblica Ceca: un bronzo atleti neutrali: un oro, un argento

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.