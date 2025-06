Italia a secco nelle prime sei gare di Coppa del mondo di tiro a segno

Ecco i vincitori delle prime sei finali della tappa tedesca della Coppa del mondo di tiro a segno: vuoto il medagliere dell’Italia.

Non ha portato podi neppure la carabina ad aria compressa 10 metri; peraltro nella finale vinta dal russo Ilia Marsov, finita da poco, non era entrato neppure un azzurro: dunque in attesa delle ultime quattro gare (mancano ancora la pistola 10 metri femminile e mixed team, la pistola rapida 25 metri maschile e la carabina 10 metri mixed team) resta vuoto il medagliere dell’Italia nella tappa tedesca (si spara a Monaco di Baviera) della Coppa del mondo di tiro a segno.

I vincitori

Carabina 10 metri uomini

Ilia Marsov (Ain) – 252,3 Jon-Hermann Hegg (Nor) – 252,0 Sheng Lihao (Chn) – 230,2

Carabina 10 metri donne

Wang Zifei (Chn) – 252,7 Kwon Eunji (Kor) – 252,6 Elavenil Valarivan (Ind) – 231,2

Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Jon-Hermann Hegg (Nor) – 464,1 Ilia Marsov (Ain) – 462,0 Jiri Privratsky (Cze) – 452,0

Carabina 50 metri tre posizioni donne

Jeannette Hegg Duestad (Nor) – 466,9 Emely Jaeggi (Sui) – 464,8 Sift Kaur Samra (Ind) – 453,1

Pistola 10 metri uomini

Hu Kai (Chn) – 242,3 Valeriy Rakhimzhan (Kaz) – 241,9 Christian Reitz (Ger) – 220,8

Pistola 25 metri donne

Sun Yujie (Chn) – 38 Oh Yejin (Kor) – 36 Yang Jiin (Kor) – 32

Le prossime finali

Venerdì 13 giugno

13.30 Pistola 10 metri donne

Pistola 10 metri donne 16.30 Pistola rapida 25 metri uomini

Sabato 14 giugno

12.00 Carabina 10 metri mixed team

Carabina 10 metri mixed team 14.30 Pistola 10 metri mixed team

Il medagliere

Cina : tre ori, un bronzo

: tre ori, un bronzo Norvegia : due ori, un argento

: due ori, un argento Corea del Sud : due argenti, un bronzo

: due argenti, un bronzo Kazakhstan : un argento

: un argento Svizzera : un argento

: un argento India : due bronzi

: due bronzi Germania : un bronzo

: un bronzo Repubblica ceca: un bronzo

