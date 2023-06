Coppa del mondo di tiro a volo, dall’8 al 17 luglio al Trap Concaverde

Fitav (Federazione italiana tiro a volo) e Trap Concaverde (impianto sportivo internazionale di tiro a volo situato a Lonato del Garda, in provincia di Brescia) ospiteranno anche quest’anno, dall’8 al 17 luglio, la kermesse mondiale più attesa per quanto riguarda gli atleti (più di 500, provenienti da 81 nazioni) più famosi e noti delle affascinanti discipline olimpiche di Skeet e Trap. La presentazione dell’evento è avvenuta a palazzo Regione Lombardia

L’arrivo ufficiale al Trap Concaverde delle delegazioni straniere è previsto per l’8 luglio, e poi si apriranno ufficialmente le danze con la cerimonia d’apertura che si terrà al campo nel tardo pomeriggio del 9 luglio. Questa sarà un’occasione di massima rilevanza per il contesto sportivo rappresentato, dando il via alle gare non solo con il momento formale degli omaggi resi dalle autorità ai partecipanti, ma anche creando spettacolo e momenti di pathos nel ricevere le Federazioni internazionali, accogliendole con occasioni particolari che le rendano parte integrante dell’italianità e della tradizione che contraddistingue il contesto dove l’evento ha luogo. Nel racconto per immagini ed emozioni dell’italianità, si inserisce perfettamente anche la presenza di Coldiretti, realtà imprescindibile del nostro territorio, valorizzazione massima del prodotto sano, genuino, della storicità e dell’alta professionalità messe sempre in campo con l’occhio al futuro. All’interno dell’alto contesto sportivo rappresentato, il fortissimo nesso sport/alimentazione è il filo conduttore che dà voce a questo connubio, e che può dar luce, attraverso l’evento internazionale, alle principali realtà del nostro territorio, enfatizzandone i marchi e le eccellenze.

Casa Fitav

Casa Fitav è una motorhome di moderna concezione, una struttura centrale al campo Trap Concaverde, che sarà presente per tutto lo svolgimento della competizione, dedicando i propri spazi all’accoglienza delle Federazioni e allo svolgimento di brevi convegni tematici sia legati al nostro mondo tiravolistico sia agli argomenti sportivi in generale, come per esempio la digitalizzazione delle Federazioni, degli eventi e della loro diffusione, il settore paralimpico, la preparazione fisica e l’alimentazione. In tale contesto si inserirà anche Coldiretti con una piccola conferenza su alimentazione e nutrizione nello sport, come fonte di energia sana e fondamentale per la corretta attivazione e resistenza fisica e mentale, e in linea con il valore insostituibile dei principi nutritivi e della genuinità dei prodotti utilizzati, ispirando i giovani, attraverso l’esempio dei campioni, a perseguire uno stile di vita salutare e performante. Casa Fitav ospiterà – tra le varie conferenze tematiche proposte – anche quella dedicata alla preparazione fisica, intesa a 360°, raccontando come nello sport attuale l’empirismo non ha più diritto di esistere. Il suo posto è stato infatti gradualmente occupato dalle varie scienze a servizio delle discipline e degli atleti: fisica, meccanica, fisiologia, anatomia e psicologia. Anche il mondo del tiro a volo paralimpico sa bene quanto sia di primaria importanza aiutare il corpo con ogni minimo dettaglio, funzionale alla nutrizione fisica e mentale, e soprattutto alla gestione degli sforzi e alla resistenza durante le lunghe giornate di gara. Il paralimpismo – praticato oggi ad altissimi livelli, e ormai prossimo all’ingresso alle Olimpiadi con l’evento dimostrativo di Parigi 2024 e poi dell’effettiva prima Paralimpiade di Los Angeles 2028 – consta oggi di figure di alta specializzazione, al servizio degli atleti per massimizzare le loro performance e trovare gli adattamenti ideali per riuscire a conseguire obiettivi agonistici sempre più sfidanti. I principali sponsor dell’evento sono eccellenze di settori diversi, ma accomunati da una visione evolutiva e di proiezione del presente nel futuro: dalle auto storiche all’ecocompatibilità dei nuovi modelli Toyota, per passare agli sviluppi ingegneristici di Beretta e Perazzi, uniti all’agonismo di moderna concezione, nell’aspetto di preparazione fisica di alto livello con Lacertosus e nell’attenzione nei confronti della sana nutrizione, punto cardine di Coldiretti, con i suoi prodotti a km0.

La diretta tv

A corollario di tutto l’evento, e nell’ottica di dare la massima enfasi alla manifestazione internazionale, l’aspetto televisivo ricoprirà chiaramente un ruolo centrale, andando sia a trasmettere le dirette di Rai Sport, sia a occuparsi di contenuti extra, vale a dire delle produzioni pre e post evento che avranno luogo in appositi studi tv allestiti direttamente sul campo, in modo da accogliere atleti, ospiti, autorità e personalità, proponendo interviste e approfondimenti sia sulla giornata di gara in corso sia su tematiche parallele o di collegamento. Questo il palinsesto delle dirette televisive di Rai Sport, che saranno affiancate dalle dirette in streaming sui principali canali federali Fitav, Issf (International shooting sport federation) e su tutti i canali social media del Trap Concaverde:

12 luglio – finale skeet femminile (ore 15);

12 luglio – finale skeet maschile (ore 16,20);

13 luglio – finale mixed team skeet (ore 15,30);

16 luglio – finale fossa olimpica femminile (ore 15);

16 luglio – finale fossa olimpica maschile (ore 16,20).