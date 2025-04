Coppa del mondo di tiro, niente podio per l’Italia del trap

Nella tappa argentina della Coppa del mondo di tiro la specialità di trap, o fossa olimpica, non regala medaglie all’Italia: Valeri e Stanco, quinti, i meglio piazzati.

Il trap non è riuscito a replicare i successi dello skeet: al momento per l’Italia il medagliere della tappa argentina della Coppa del mondo di tiro a volo (argento per Mazzetti nel tiro a segno) si riempie solo con l’argento e il bronzo vinti da Rossetti e Sdruccioli la scorsa settimana.

Sia Diego Valeri sia Silvana Stanco, che s’erano qualificati alla finale a sei (fuori Mauro De Filippis, nono, Daniele Resca ed Erica Sessa, undicesimi, e, Alessandra Della Valle, quattordicesima; Rpo Lorenzo Ferrari e Isabella Cristiani), hanno chiuso in quinta posizione.

Per far crescere il medagliere complessivo, che vede l’Italia settima ma senza ori, resta una sola gara, il trap mixed team; nell’altra, la pistola 10 metri mixed team, l’Italia non può gareggiare per l’assenza di atlete.

Carabina 10 metri mixed team

China (Wang-Song) – 17 India (Borse-Patil) – 9 Argentina (Russo – Gutierrez)

Trap uomini

Jean Pierre Brol Cardenas (Guatemala) – 46 Walton Eller (Usa) – 43 Williams Hinton (Usa) – 31

Trap donne

Penny Smith (Australia) – 44 Carey Jeana Garrison (Usa) – 42 Wan-Yu Liu (Taipei) – 32

Il medagliere

Cina : 4 ori, 2 argenti, 3 bronzi

: 4 ori, 2 argenti, 3 bronzi India : 4 ori, 2 argenti, 1 bronzo

: 4 ori, 2 argenti, 1 bronzo Usa : 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo

: 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo Ungheria : 1 oro, 1 argento

: 1 oro, 1 argento Australia : 1 oro

: 1 oro Guatemala : 1 oro

: 1 oro Italia : 2 argenti, 1 bronzo

: 2 argenti, 1 bronzo Corea del Sud : 1 argento

: 1 argento Germania : 1 argento

: 1 argento Argentina : 2 bronzi

: 2 bronzi Svizzera : 2 bronzi

: 2 bronzi Kazakistan : 1 bronzo

: 1 bronzo Taipei: 1 bronzo

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.