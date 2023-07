Coppa del mondo Wsps: paralimpici azzurri a Osijek

La nazionale paralimpica di tiro a volo è in viaggio verso Osijek (Croazia) per partecipare alla Coppa del mondo Wsps (World shooting para sport) che la impegnerà nelle gare nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 luglio

La Coppa del mondo Wsps rappresenta il secondo appuntamento internazionale dopo il Gran premio open concluso lo scorso 25 giugno al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (Pg). Agli ordini del commissario tecnico Benedetto Barberini e del tecnico Riccardo Rossi ci saranno Davide Fedrigucci di Urbino e Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (Ud) per la classificazione funzionale Pt1, ovvero i tiratori in carrozzina, Fabrizio Cormons di San Felice Circeo (Lt), Saverio Cuciti di Forti dei Marmi (Lu) e Alessandro Spagnoli di Carrara (Ms) per quella dei Pt2, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti inferiori, e Mirko Cafaggi di Faenza (Ra), Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (Bo) e Calogero Sansone di Casanova Lerrone (Sv) per quella dei Pt3, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti superiori.

Lo svolgimento della gara

Per la Croazia è partito anche Raffaele Talamo di Roma, in pedana tra i Pt2 come Mqs (tiratori che devono acquisire esperienza in ambito internazionale e fuori classifica). La squadra arriverà ad Osijek nel pomeriggio di oggi e domani si acclimaterà alle pedane con gli allenamenti liberi. Sabato 8 luglio si inizierà con il primo atto istituzionale, ovvero gli allenamenti ufficiali, e si proseguirà domenica 9 e lunedì 10 luglio con le qualificazioni e le finali.