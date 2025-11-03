Corsi Cqb di Tactical Solution: addestramento realistico per operatori professionisti

I corsi Cqb organizzati dalla Tactical Solution offrono un’opportunità concreta d’addestramento e di formazione sul campo.

Per gli operatori delle forze dell’ordine, i militari e i professionisti della sicurezza privata i corsi Cqb (close quarters battle) organizzati dalla Tactical Solution con istruttori certificati Coni offrono un’opportunità concreta d’addestramento e di formazione sul campo: ci si concentra sulle tecniche e sulle dinamiche operative tipiche del combattimento ravvicinato in ambienti ristretti.

Il Cqb è una vera e propria disciplina che richiede prontezza mentale, gestione dello stress, precisione e rapidità d’esecuzione. I corsi (l’ultimo s’è tenuto a Cividale) propongono percorsi strutturati e intensivi, combinando la teoria essenziale con numerose esercitazioni pratiche ad alto tasso di realismo.

A Cividale si è utilizzata la cosiddetta Killing house, una struttura prefabbricata modulare e completamente riconfigurabile: questo ambiente dinamico ha permesso di simulare abitazioni civili, stanze, corridoi e spazi angusti, e ha offerto un contesto addestrativo estremamente fedele alla realtà operativa. Le esercitazioni hanno incluso clearing, controllo degli angoli, gestione delle minacce, irruzioni e lavoro da operatore singolo secondo i protocolli anglo-americani e israeliani.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai nuovi appuntamenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo tactical.operative.system@gmail.com o telefonare ai numeri 335 5297184 o 328 749 5779.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.