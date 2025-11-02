Konus presenta i binocoli Prince 8x42 e 10x42

Tra le novità di novembre la Konus ha annunciato i Prince 8×42 e 10×42.

Affermando che la loro resa ottica è paragonabile a quella dei modelli Konusrex, la linea top di gamma del catalogo, la Konus dimostra di puntare molto sui Prince, i binocoli 8×42 (229 euro) e 10×42 (239 euro) presentati tra le novità di novembre, la qualità costruttiva dei quali si evidenzia nelle parti in movimento: la ruota di messa a fuoco centrale e il comando di regolazione diottrica scorrono in modo fluido e calibrato.

La struttura leggerissima (710 grammi il peso complessivo) si abbina a oculari di dimensioni maggiorate, che rendono il campo visivo più che grandangolare: a un chilometro s’estende per 98 metri col 10×42, e addirittura per 107 con l’8×42.

Oltre che sulla parte strettamente ottica (trattamento phase corrected, costruzione a ponte aperto, prismi Bak-4), la Konus ha lavorato anche sull’ergonomia: il rivestimento in gomma antiscivolo rende la presa sicura anche nelle condizioni più difficili.

