Corso Conarmi licenze armi ed esplodenti, iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso Conarmi licenze armi ed esplodenti, in programma a metà giugno e a metà settembre.

Messa da parte l’esperienza di Eos ’22 si torna alla consuetudine: sarà Gardone Val Trompia a ospitare il prossimo corso Conarmi per licenze armi ed esplodenti, del quale sono stati diffusi calendario (20-24 giugno e 21-23 settembre) e programma. Il corso è rivolto a chi deve sostenere l’esame sia per la fabbricazione, la riparazione, la vendita, l’assemblaggio e l’intermediazione di armi comuni; sia per la minuta vendita di materiali esplodenti di 1ª, 4 ª e 5 ª categoria; sia per la fabbricazione, la riparazione, la vendita, l’assemblaggio, la detenzione e l’intermediazione di armi da guerra. Conarmi ha affidato la docenza ad Adele Morelli e Jacopo Pellini. Il corso dura 66 ore; iscriversi costa 854 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.