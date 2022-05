Zev Ar15 Folding core elite, la carabina stile Ar con calcio collassabile

Zev Technologies ha annunciato che del suo catalogo farà parte la Zev Ar15 Folding core elite, carabina stile Ar con calcio collassabile; la canna match misura 267 millimetri.

Gran parte delle caratteristiche è tratta dal modello base rispetto al quale però ha in più il calcio collassabile Law tactical folding stock adapter con finitura nera dlc: si caratterizza così la Zev Ar 15 Folding core elite, carabina stile Ar-15 con canna match da 267 millimetri (acciaio inossidabile 416R con finitura bronzo pvd; passo di rigatura 1:7”), copricanna con slitta integrale M-Lok e brace Sba3 regolabile (quattro posizioni) per aumentare le zone di contatto. Zev Technologies ha deciso di mantenere l’alluminio forgiato 7075-T651 anodizzato nero sia per il telaio sia per la scatola d’otturazione e la finitura oro sul grilletto flat (peso di scatto 1.135 grammi; reset corto, scatto pulito).

Calibro 5,56x45mm Nato, la Zev Ar15 Folding core elite è inoltre dotata di sicura e manetta d’armamento ambidestre, accessori Magpul e caricatore Pmag; 718 millimetri la lunghezza complessiva, 2.540 grammi il peso, 2.164 dollari il prezzo al pubblico sul mercato americano.

