Sono sei i corsi gratuiti di Conarmi a Eos ’22: oltre che di caccia, si potrà sapere qualcosa in più di balistica, munizioni atossiche, questioni legali e manutenzione delle armi storiche.

Corretta denuncia di detenzione di un’arma, cavitazione nella balistica, manutenzione delle armi storiche, alternative al piombo nella scelta delle munizioni: se ci si aggiungono i due dedicati ai cacciatori, balistica venatoria nella caccia a palla e cattura della fauna selvatica, sono sei i corsi gratuiti di Conarmi a Eos ’22. Insieme alla mostra-mercato e alla possibilità d’incontrare i rappresentanti dei marchi più noti, è dunque questa una delle principali attrattive della nuova fiera di Verona.

L’appuntamento legale è in programma alle 11 sia di sabato 30 aprile sia di domenica 1° maggio; doppia collocazione anche per la cavitazione nella balistica (ore 14) e per le munizioni atossiche e monolitiche (ore 15). Per sapere qualcosa in più sulla manutenzione delle armi storiche bisogna invece trovarsi in fiera a mezzogiorno del 1° maggio. Conarmi ha affidato la docenza ad Adele Morelli (legale), Michele Frisia (balistica), Massimo Vallini (munizioni) e John Ceruti (armi storiche). Sul portale ufficiale è già possibile prenotarsi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.